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  • 28 октябрь 2021 21:41
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В Узбекистане пройдет месяц туризма для пожилых людей

В Узбекистане пройдет месяц туризма для пожилых людей

1-30 ноября в стране пройдет месячник «Туризм для пожилых людей», сообщает Министерство по поддержке махалли и семьи.

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки престарелых» от 28 мая 2020 года установлено, что ежегодно в ноябре будет проходить месячник туризма для пожилых людей.

 

В рамках месячника будут реализованы различные проекты в целях поддержки пожилых людей и инвалидов, организации их содержательного досуга, организованы экскурсии в достопримечательные места нашей страны.

 

Министерством сформирован список из 552 пожилых людей и инвалидов 1-й группы, выразивших желание совершить путешествие в достопримечательные места.

 

В рамках месячника свыше 60 тысяч представителей старшего поколения нашей страны смогут принять участие в различных экскурсиях по стране, культурно-просветительских мероприятиях, пешем марафоне «Каждый день - 5 тысяч шагов».

 

На основе постановления предусмотрены скидки и акции, средства на это предоставляют Министерство транспорта, АО «Uzbekistan Airways» и АО «Узбекистон темир йўллари».

 

В частности, для инвалидов 1-й группы и женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет скидки на билеты предоставляют АО «Uzbekistan Airways» - 25 процентов, «Узбекистон темир йуллари» - 10 процентов, ООО «Uzautotrans Service» - 15 процентов для автобусов местных маршрутов.

 

Все мероприятия в рамках месячника будут проведены совместно с Министерством здравоохранения при строгом соблюдении требований карантина, пишет УзА.

 

ИСТОЧНИК


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