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  • 28 октябрь 2021 21:39
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29 октября в Узбекистане объявят официальные итоги выборов президента

29 октября в Узбекистане объявят официальные итоги выборов президента29 октября состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором будут подведены итоги состоявшихся 24 октября выборов президента Узбекистана.

 

По информации ЦИК, заседание начнется в 12:00.

 

Напомним, что 25 октября председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев объявил предварительные итоги выборов, на которых кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов проголосовавших избирателей.

 

Максуда Варисова от Народно-демократической партии получила 6,6% голосов, Алишер Кадиров от партии «Миллий тикланиш» — 5,5%, Нарзулла Обломурадов от Экологической партии — 4,1% и Бахром Абдухалимов от Социал-демократической партии «Адолат» — 3,4%.


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