29 октября в Узбекистане объявят официальные итоги выборов президента

29 октября состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором будут подведены итоги состоявшихся 24 октября выборов президента Узбекистана.

По информации ЦИК, заседание начнется в 12:00.

Напомним, что 25 октября председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев объявил предварительные итоги выборов, на которых кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов проголосовавших избирателей.

Максуда Варисова от Народно-демократической партии получила 6,6% голосов, Алишер Кадиров от партии «Миллий тикланиш» — 5,5%, Нарзулла Обломурадов от Экологической партии — 4,1% и Бахром Абдухалимов от Социал-демократической партии «Адолат» — 3,4%.