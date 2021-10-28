В Узбекистане откроются еще два филиала российских вузов

В Узбекистане в ближайшее время откроются еще два филиала российских вузов. Они займутся подготовкой кадров в сфере дизайна, а также геодезии и картографии, сообщает Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам 22-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Российской Федерацией, которое накануне прошло в Москве.

Один из них – Университета дизайна и технологий имени Косыгина. Это ведущий российский вуз индустрии моды и легкой промышленности, здесь представлены все отраслевые творческие и технологические специальности от дизайна одежды до технологии производства.

Среди преподавателей вуза – дизайнеры с мировым именем в индустрии моды Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Елена Теплицкая, историк моды Александр Васильев. В университете работает Международная школа дизайна Esmod Moscou, представительства которой есть в 14 странах мира.

Второе учебное заведение – Московский государственный университет геодезии и картографии. Это крупный учебно-научно-производственный комплекс, включающий шесть факультетов для бакалавров, аспирантуру и докторантуру. Специализируется на подготовке специалистов в сфере аэрофотогеодезии, прикладной геодезии, картографии и земельно-имущественных отношений.

Отметим, что сейчас в Узбекистане действует 15 филиалов российских вузов. Так, например, 1 октября этого года в Ташкенте открылся филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК).