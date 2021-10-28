Узбекистанец Давлат Бобонов стал сильнейшим дзюдоистом мира

Международная федерация дзюдо (IJF) объявила итоги рейтинга, в котором учтены результаты последних состязаний. Узбекистанец Давлат Бобонов, некогда бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио, занял первую позицию в категории до 90 кг с результатом 6004 очка.

Как сообщает UzReport, в десятку лучших вошли еще шесть узбекских атлетов, среди них:

- Шарофиддин Болтабоев (-81 кг) — 4-е место

- Сардор Нуриллаев (-66 кг) — 6-е место

- Хикматулло Тураев (-73 кг) — 13-е место

- Мухаммадкарим Хуррамов (-100 кг) — 13-е место

- Алишер Юсупов (+100 кг) — 22- место

- Бекмурод Олтибоев(+100 кг) — 26 место

Среди женщин Диёра Келдиёрова (-52) заняла 11-ю строчку, Гульноза Матниязова (-70 кг) — также 11-е место.

Отрадно отметить, что Давлат Бобонов ранее уже возглавлял этот рейтинг девять лет назад.