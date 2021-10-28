Узбекистанец Давлат Бобонов стал сильнейшим дзюдоистом мира

Как сообщает UzReport, в десятку лучших вошли еще шесть узбекских атлетов, среди них:
- Шарофиддин Болтабоев (-81 кг) — 4-е место
- Сардор Нуриллаев (-66 кг) — 6-е место
- Хикматулло Тураев (-73 кг) — 13-е место
- Мухаммадкарим Хуррамов (-100 кг) — 13-е место
- Алишер Юсупов (+100 кг) — 22- место
- Бекмурод Олтибоев(+100 кг) — 26 место
Среди женщин Диёра Келдиёрова (-52) заняла 11-ю строчку, Гульноза Матниязова (-70 кг) — также 11-е место.
Отрадно отметить, что Давлат Бобонов ранее уже возглавлял этот рейтинг девять лет назад.