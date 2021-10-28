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  • 28 октябрь 2021 21:29
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Граждан Узбекистана могут освободить от регистрации в течение 15 дней с даты въезда в РФ

Граждан Узбекистана могут освободить от регистрации в течение 15 дней с даты въезда в РФМВД РФ разработало проект закона о ратификации соглашения между Россией и Узбекистаном, которым предусматривается освобождение граждан этих стран от обязанности постановки на учет по месту пребывания в течение 15 дней с даты въезда в другую страну. Это следует из пояснительной записки к документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет ТАСС.

 

Соглашение между правительствами двух стран о порядке пребывания граждан РФ в Узбекистане и граждан Узбекистана на территории РФ было подписано в Москве 21 мая и в Ташкенте 17 июня.

 

"В целях создания благоприятных условий для пребывания граждан государства одной стороны на территории государства другой стороны соглашением предусматривается освобождение граждан государства одной стороны, временно пребывающих на территории государства другой стороны, от обязанности регистрации (постановки на учет по месту их пребывания) в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда", - говорится в пояснительной записке.

 

В настоящее время аналогичный подход действует в отношении граждан Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении и Киргизии. Реализация соглашения будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между Россией и Узбекистаном, подчеркивается в документе.


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