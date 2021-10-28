Очередная встреча по вступлению Узбекистана в ВТО ожидается до конца года

Узбекистан планирует до конца года провести очередное, пятое заседание рабочей группы по присоединению страны ко Всемирной торговой организации, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Предыдущее, четвертое заседание группы прошло в июле 2020 года в онлайн-режиме после почти 15-летнего перерыва.

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и заместитель генерального директора ВТО Сянчэнь Чжан 26 октября в Ташкенте обсудили состояние переговорного процесса по вступлению страны в эту организацию.

Заместитель гендиректора ВТО выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в проведении пятого заседания по вступлению Узбекистана в ВТО.

Достигнута договоренность о расширении технического содействия Узбекистану со стороны секретариата ВТО и его международных экспертов в подготовке необходимых документов для ускорения процесса присоединения.

В июле 2019 года Узбекистан передал в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию.

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