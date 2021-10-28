» » » Очередная встреча по вступлению Узбекистана в ВТО ожидается до конца года
﻿
  • 28 октябрь 2021 21:22
  • 42

Очередная встреча по вступлению Узбекистана в ВТО ожидается до конца года

Очередная встреча по вступлению Узбекистана в ВТО ожидается до конца годаУзбекистан планирует до конца года провести очередное, пятое заседание рабочей группы по присоединению страны ко Всемирной торговой организации, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

 

Предыдущее, четвертое заседание группы прошло в июле 2020 года в онлайн-режиме после почти 15-летнего перерыва.

 

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и заместитель генерального директора ВТО Сянчэнь Чжан 26 октября в Ташкенте обсудили состояние переговорного процесса по вступлению страны в эту организацию.

 

Заместитель гендиректора ВТО выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в проведении пятого заседания по вступлению Узбекистана в ВТО.

 

Достигнута договоренность о расширении технического содействия Узбекистану со стороны секретариата ВТО и его международных экспертов в подготовке необходимых документов для ускорения процесса присоединения.

 

В июле 2019 года Узбекистан передал в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
В присоединении к ВТО ожидаются скорые «подвижки»

В присоединении к ВТО ожидаются скорые «подвижки»

Новости Узбекистана
﻿
Дан старт процессу вступления Узбекистана в ВТО

Дан старт процессу вступления Узбекистана в ВТО

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане анонсировали документ о мерах по вступлению в ВТО

В Узбекистане анонсировали документ о мерах по вступлению в ВТО

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан и Южная Корея создадут консультативный совет по вступлению в ВТО

Узбекистан и Южная Корея создадут консультативный совет по вступлению в ВТО

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Шавкат Мирзиёев заявил о намерении вступить в ВТО

Шавкат Мирзиёев заявил о намерении вступить в ВТО

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика