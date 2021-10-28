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  • 28 октябрь 2021 9:05
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В Узбекистане построят первую высоковольтную цифровую подстанцию

В Узбекистане построят первую высоковольтную цифровую подстанцию

Компания «Национальные электрические сети Узбекистана» построит первую в стране цифровую подстанцию, сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

 

Инвестиционный проект по строительству цифровой подстанции 220 кВ «Зафарабад» реализуется при поддержке Азиатского банка развития и будет введен в эксплуатацию в 2023 году в Джизакской области.

 

«Цифровая подстанция „Зафарабад" с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами, оснащенная самыми современными информационно-технологическими и управляющими системами и средствами, обеспечит дополнительной мощностью энергосистему региона на 500 МВ», — заявил замглавы компании Феруз Курбанов.

 

По итогам международного тендера контракт на строительство объекта по условиям «под-ключ» был получила китайская Shanghai Electric Group Co. Консалтинговой компанией в рамках проекта выступает GOPA — International Energy Consultants (Германия).

 

Цифровая подстанция — это подстанция с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами, оснащенная развитыми информационно-технологическими и управляющими системами и средствами.

 

Shanghai Electric Group — крупнейший китайский производитель энергетического и промышленного оборудования. Shanghai Electric основана в 2004 году, штаб-квартира базируется в Шанхае.


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