Это всего лишь верхушка айсберга – Саида Мирзиёева о попытке изнасилования студентки в Пединституте

Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева прокомментировала инцидент с попыткой изнасилования студентки, произошедший в Ташкентском государственном педагогическом университете. По ее словам, эта история, к сожалению, лишь вершина айсберга.

Харассмент в вузах в отношении девушек, заметила Мирзиёева, – это большая проблема, которую обнажил недавний случай со студенткой Пединститута.

"Мы все понимаем, что истории, которые становятся достоянием общественности, всего лишь верхушка айсберга. За них надо благодарить этих девушек, решившихся рассказать, за смелость и принципиальность. А сколько таких историй навсегда похоронены в кабинетах и головах тех, кто просто не смог сказать о беззаконии громко? Сколько историй, в которых обвинили жертву и спустили расследование на тормозах? Сколько преступников вышли сухими из воды только потому, что удалось уговорить или запугать женщину?", – написала она в своем Телеграм–канале.

По ее словам, Узбекистану необходим большой проект, в котором свои усилия объединят Сенат, Генеральная прокуратура, МВД и СМИ. Каждый такой случай должен придаваться гласности, чтобы виновные не уходили от ответственности. Жертвы насилия должны быть уверены, что их услышат и помогут, а насильники в том, что наказание неизбежно.

"Тогда не только в вузах никто не посмеет шантажировать угрозой отчисления или другим способом девушек, но и в любом другом месте невозможно будет нарушать закон, прикрываясь своим вышестоящем положением", – подчеркнула она.

Мирзиёева также добавила, что деятельность таких СМИ, как независимый проект против насилия Nemolchi.uz, защищающих права женщин – большая удача и последняя надежда для тех, кто не хочет терпеть несправедливость и сексизм.

"Хочу заявить, что Фонд приветствует и будет поддерживать, в том числе и финансово, такие массмедиа, работающие в данном направлении", – отметила она.

Всю эту страшную историю опубликовал проект против насилия NeMolchi.uz, куда обратилась Камилова Муштари-бону, студентка 3 курса Ташкентского государственного университета имени Низами (Пединститут). Муштари рассказала, что 18 октября 2021 года пришла к заместителю декана, чтобы взять у него характеристику и рецензию для подачи на конкурс на премию Зульфии.

Он попросил её подождать. Со слов девушки, когда другие люди покинули кабинет, замдекана, ссылаясь на усталость, попросил её заварить ему кофе. Она отвернулась, чтобы это сделать, а он закрыл дверь изнутри и выключил свет. Муштари заподозрила неладное и связалась с лучшим другом, попросив его быстро приехать. Затем она хотела выйти из кабинета, но заместитель декана схватил её и начал укладывать на диван, стоящий в кабинете.

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