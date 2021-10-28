Утверждён порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Постановлением правительства утверждено положение о порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщает kun.uz, согласно документу, жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется региональными хокимиятами из многоквартирных домов на рынке недвижимости. При этом, учебно-воспитательные учреждения и хокимияты районов (городов) вводят детей в «онлайн-очередь» как нуждающихся в жилье за год до окончания срока их пребывания в учреждении.

В год, когда детям исполняется 18 лет, им выделяются:

- однокомнатные квартиры в многоквартирных домах, общей площадью не менее 25 квадратных метров;

- двухкомнатные квартиры, площадью не менее 50 квадратных метров, в случаях заключения брака между совершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Жилье предоставляется на праве собственности, но без права его продажи до достижения 30-летнего возраста. В положении говорится, что жилье будет предоставлено районным хокимиятом со всеми необходимыми условиями для проживания.

Информация о состоянии обеспеченности жильем обновляется ежемесячно и размещается на официальном сайте Министерства народного образования. На основании решения о предоставлении жилья районный (городской) хокимият выдает ордер, и данный ордер является основанием для переселения на предоставленное жилье.

Ордера выдаются в строгой последовательности в информационной системе «онлайн-очередь». Жилищный ордер оформляется нотариально не позднее 10 дней со дня его выдачи.

Кроме того, согласно постановлению, с 1 января 2022 года:

- жилищные потребности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяются через информационную систему «Единый реестр социальной защиты»;

- усыновление, опека (попечительство, патронаж) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на основании онлайн-заявки через электронную платформу «Васийлик ва хомилик».

С 2022/2023 учебного года по направлению бакалавриата «Социальная работа» будет налажена подготовка кадров с высшим образованием по направлениям «Опека» и «Попечительство».