Должникам по алиментам хотят запретить управление автотранспортом

Гражданам, которые не платят алименты своим детям, могут временно ограничить право на управление автомобилями. Также у должников не будет права на осуществление лицензируемого вида деятельности. Инициатива об этом предусмотрена законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием порядка взыскания задолженности по алиментам».

Проект закона имеет ряд основных положений:

Так, при неисполнении гражданином требований в установленный срок без уважительных причин, (содержащихся в исполнительном документе или судебном документе, физическим лицом-должником по уплате алиментов), государственный исполнитель вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе вынести решение о временном ограничении права управления транспортными средствами должника-физического лица.

Временное ограничение права управления транспортными средствами, применяется при прекращении или окончании исполнительного производства по установленным основаниям. Или же на срок до устранения задолженности, послужившей основанием для применения ограничения по исполнительным документам о взыскании алиментов.

Не применяется ограничение права должника на управление транспортными средствами или право заниматься лицензируемой деятельностью в следующих случаях:

- изъятия имущества, достаточного для исполнения решения суда;

если установление такого ограничения лишает должника основного и законного источника средств к существованию;

- если должник является инвалидом I и II групп или на иждивении должника находится лицо, признанное в установленном законодательством Узбекистана порядке инвалидом первой или второй группы, или ребенком-инвалидом;

- если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований исполнительного документа;

- если алименты на содержание несовершеннолетних детей были уплачены авансом или для обеспечения обязанности по уплате алиментов был заключен договор залога.

При неисполнении должником по уплате алиментов требований, содержащихся в исполнительном документе или судебном документе, в установленный срок без уважительных причин, госисполнитель направляет в суд представление о временном запрете выдачи должнику лицензии, а также о приостановлении действия ранее выданных должнику лицензий, разрешений и специальных прав.

Управление транспортными средствами лицами, имеющими ограниченные права управления, и также передача управления транспортными средствами лицам, имеющим ограниченные права управления, влечет наложение штрафа в размере 5 БРВ.

Решение государственного пристава-исполнителя о временном ограничении права на управление транспортным средством физического лица-должника по алиментам может быть обжаловано.

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