Узбекистан предложил России упростить процедуру найма мигрантов на работу, сообщает Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров между министром занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозимом Хусановым и министром труда и социальной защиты Российской Федерации Антоном Котяковым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации пилотного проекта по упрощенному порядку привлечения трудовых мигрантов в сфере строительства и сельского хозяйства.

"Подписанное в 2017 году Межправительственное соглашение по организованному набору требует внесения обновлений и коррективов с учетом сложившейся ситуации на рынке труда в период пандемии. Необходимо сделать процедуры найма максимально простыми и удобными как для работника, так и для работодателя, обеспечивая при этом необходимые гарантии для обеих сторон процесса", – отметил Хусанов.

По его словам, в настоящее время Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана играет ведущую роль в организации системы профессионального обучения и переподготовки кадров, востребованных на рынке труда. В каждом регионе страны создана уникальная в своем роде система оказания услуг безработному населению, предусматривающая профессиональную и языковую подготовку, обучение предпринимательству и консультирование по вопросам трудовой миграции.

По итогам переговоров стороны достигли договоренностей по внесению изменений в Соглашение об организованном наборе 2017 года.