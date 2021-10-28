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  • 28 октябрь 2021 8:57
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Узбекистан предложил России упростить процедуру найма мигрантов на работу

Узбекистан предложил России упростить процедуру найма мигрантов на работуУзбекистан предложил России упростить процедуру найма мигрантов на работу, сообщает Podrobno.uz.

 

Об этом стало известно по итогам переговоров между министром занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозимом Хусановым и министром труда и социальной защиты Российской Федерации Антоном Котяковым.

 

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации пилотного проекта по упрощенному порядку привлечения трудовых мигрантов в сфере строительства и сельского хозяйства.

 

"Подписанное в 2017 году Межправительственное соглашение по организованному набору требует внесения обновлений и коррективов с учетом сложившейся ситуации на рынке труда в период пандемии. Необходимо сделать процедуры найма максимально простыми и удобными как для работника, так и для работодателя, обеспечивая при этом необходимые гарантии для обеих сторон процесса", – отметил Хусанов.

 

По его словам, в настоящее время Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана играет ведущую роль в организации системы профессионального обучения и переподготовки кадров, востребованных на рынке труда. В каждом регионе страны создана уникальная в своем роде система оказания услуг безработному населению, предусматривающая профессиональную и языковую подготовку, обучение предпринимательству и консультирование по вопросам трудовой миграции.

 

По итогам переговоров стороны достигли договоренностей по внесению изменений в Соглашение об организованном наборе 2017 года.


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