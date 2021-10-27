Замдекана педуниверситета, подозреваемый в домогательстве студентки, задержан

Студентка Ташкентского государственного педагогического университета сообщила, что замдекана домогался её, а потом вытолкнул из окна. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
Студентка третьего курса Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами (бывший Пединститут) Муштари-бону Камилова заявила о домогательстве со стороны заместителя декана факультета «Профессиональное обучение», который вытолкнул её из окна, когда она начала кричать о помощи. Об этом сообщил проект Nemolchi.uz.
По словам студентки, 18 октября она пришла к заместителю декана по делам молодёжи Богабеку Юлдашеву, чтобы взять у него характеристику и рецензию для подачи на конкурс на премию Зульфии.
По данным Nemolchi.uz, девушка сопротивлялась и кричала, по ту сторону двери был молодой человек, который стучал в дверь.
Девушку положили на заднее сиденье автомобиля, а парень сел вперёд на пассажирское.
«По пути в больницу Богабек позвонил матери и сказал, что девушка упала, её везут в больницу. На светофоре парень решил пересесть назад и, воспользовавшись паузой на пересадку, замдекана сказал Муштари, чтоб она сообщила, что упала сама, когда протирала окно.
В противном случае, по словам девушки, он угрожал её отчислить. В этот момент молодой человек пересел на заднее сиденье и спросил у девушки, что случилось. Она прошептала ему, что её сбросили насильно», — сообщает Nemolchi.uz.
Муштари Камилова получила перелом таза, гематомы, ушибы и сотрясение мозга. Врачи заявили, что если бы пострадавшую привезли немного позже, её шансы на спасение свелись бы к нулю.
Девушка занималась вышивкой национальной одежды, имеет много медалей, грамот и благодарностей. В ННО «Истикболли авлод» сообщили, что она была одной из лучших учениц в их кружках.
Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов сообщил «Газете.uz», что 19 октября в отношении Богабека Юлдашева было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 (изнасилование) и части 1 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. 23 октября замдекана был задержан.