Замдекана педуниверситета, подозреваемый в домогательстве студентки, задержан

Студентка Ташкентского государственного педагогического университета сообщила, что замдекана домогался её, а потом вытолкнул из окна. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Студентка третьего курса Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами (бывший Пединститут) Муштари-бону Камилова заявила о домогательстве со стороны заместителя декана факультета «Профессиональное обучение», который вытолкнул её из окна, когда она начала кричать о помощи. Об этом сообщил проект Nemolchi.uz.





По словам студентки, 18 октября она пришла к заместителю декана по делам молодёжи Богабеку Юлдашеву, чтобы взять у него характеристику и рецензию для подачи на конкурс на премию Зульфии.

«Он попросил её подождать. Со слов девушки, когда другие люди покинули кабинет, замдекана, ссылаясь на усталость, попросил её заварить ему кофе. Она отвернулась, чтобы это сделать, а он закрыл дверь изнутри и выключил свет. Муштарий заподозрила неладное и связалась с лучшим другом, попросив его быстро приехать. Затем она хотела выйти из кабинета, но заместитель декана схватил её и начал укладывать на диван», — говорится в сообщении.





По данным Nemolchi.uz, девушка сопротивлялась и кричала, по ту сторону двери был молодой человек, который стучал в дверь.

«Муштари удалось вырваться, она подбежала к окну и позвала на помощь. После этого, как сообщает девушка, замдекана начал выталкивать её из окна. Она упиралась, но он переборол Муштари, и она упала на асфальт. Затем он закрыл окно, опустил жалюзи и открыл дверь. Молодой человек схватил Богабека и вместе с ним спустился вниз, к девушке. Собравшимся вокруг людям замдекана сказал, что она сама выпрыгнула и предложил сам отвезти её в больницу», — отмечается в сообщении.

Девушку положили на заднее сиденье автомобиля, а парень сел вперёд на пассажирское.





«По пути в больницу Богабек позвонил матери и сказал, что девушка упала, её везут в больницу. На светофоре парень решил пересесть назад и, воспользовавшись паузой на пересадку, замдекана сказал Муштари, чтоб она сообщила, что упала сама, когда протирала окно.

В противном случае, по словам девушки, он угрожал её отчислить. В этот момент молодой человек пересел на заднее сиденье и спросил у девушки, что случилось. Она прошептала ему, что её сбросили насильно», — сообщает Nemolchi.uz.

Муштари Камилова получила перелом таза, гематомы, ушибы и сотрясение мозга. Врачи заявили, что если бы пострадавшую привезли немного позже, её шансы на спасение свелись бы к нулю.

Девушка занималась вышивкой национальной одежды, имеет много медалей, грамот и благодарностей. В ННО «Истикболли авлод» сообщили, что она была одной из лучших учениц в их кружках.

«По словам студенток [вуза], администрация говорит, что Муштари выпала, когда стояла возле окна. Некоторые девушки на условиях анонимности сказали, что приставания со стороны отдельных преподавателей случаются. Но все боятся отчисления, поэтому молчат, а администрация игнорирует такое поведение», — отмечает Nemolchi.uz.

Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов сообщил «Газете.uz», что 19 октября в отношении Богабека Юлдашева было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 (изнасилование) и части 1 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. 23 октября замдекана был задержан.