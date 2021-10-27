» » » Сборы при покупке подержанных авто отменят, госпошлину — пересмотрят
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  • 27 октябрь 2021 8:02
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Сборы при покупке подержанных авто отменят, госпошлину — пересмотрят

Сборы при покупке подержанных авто отменят, госпошлину — пересмотрят

В начале октября депутат Дониёр Ганиев направил запрос в Министерство финансов с предложением снизить ставки государственной пошлины и сборов, уплачиваемых при купле-продаже автомобилей на вторичном рынке. Он указывал, что из-за этого в Узбекистане резко выросла популярность генеральной доверенности. Об этом рассказывает Gazeta.uz.

 

В ответ на запрос парламентария в Минфине сообщили, что при формировании параметров государственного бюджета на 2022 год будет предусмотрена отмена сборов, уплачиваемых при покупке автомобиля.

 

«Это означает отмену взимаемых с граждан платежей в несколько миллионов сумов при регистрации автотранспортного средства в ГСБДД с учётом лошадиных сил и даты выпуска автомобиля», — написал Дониёр Ганиев.

 

По его словам, в ответном письме ведомства также указывается, что министерства финансов и юстиции пересмотрят размеры государственных пошлин, уплачиваемых при нотариальном оформлении автомобилей, и разработают законопроект о поправках в закон «О государственной пошлине».

 

«Получается, путём внесения в законодательство вышеупомянутых изменений с 2022 года ожидается резкое сокращение расходов, связанных с оформлением купленных на вторичном рынке автомобилей, и создание для граждан удобств», — заявил депутат.

 

Он добавил, что снижение транзакционных расходов при оформлении автомобилей расширит объёмы продаж транспортных средств на вторичном рынке и приведёт к снижению их стоимости.


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