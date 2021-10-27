В Узбекистане отменили НДС на продажу и импорт мяса, скота и картофеля

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 октября подписал закон о внесении поправки в Налоговый кодекс. Документ был принят принят Законодательной палатой 19 октября и одобрен Сенатом 21 октября.

Как передает UzReport, законом в период с 10 октября по 31 декабря 2021 года от налога на добавленную стоимость освобождаются оборот по реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных (скот и птица) в живом виде и продуктов их убоя, картофеля и замороженной рыбы, а также их ввоз на территорию Узбекистана.

Закон вступил в силу с 26 октября, но он распространяются также на отношения, возникающие с 10 октября.