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  • 27 октябрь 2021 8:00
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В Узбекистане отменили НДС на продажу и импорт мяса, скота и картофеля

В Узбекистане отменили НДС на продажу и импорт мяса, скота и картофеляПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 октября подписал закон о внесении поправки в Налоговый кодекс. Документ был принят принят Законодательной палатой 19 октября и одобрен Сенатом 21 октября.

 

Как передает UzReport, законом в период с 10 октября по 31 декабря 2021 года от налога на добавленную стоимость освобождаются оборот по реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных (скот и птица) в живом виде и продуктов их убоя, картофеля и замороженной рыбы, а также их ввоз на территорию Узбекистана.

 

Закон вступил в силу с 26 октября, но он распространяются также на отношения, возникающие с 10 октября.


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