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  • 27 октябрь 2021 7:57
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В Узбекистане решили увеличить длительность оплачиваемого отпуска для работников

В Узбекистане решили увеличить длительность оплачиваемого отпуска для работниковВ Узбекистане решили увеличить минимальный период оплачиваемого отпуска для работников. Речь идет о Трудовом кодексе в новой редакции, который был принят нижней палатой парламента и передан в Сенат, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Агентства развития государственной службы.

 

В обновленном Трудовом кодексе минимальный период годового трудового отпуска работников будет увеличен с 15 дней до 21 дня. Интересно, что государственным служащим минимальный срок отпуска продлят на больший срок – до 27 дней.


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