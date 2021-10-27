В Узбекистане решили увеличить длительность оплачиваемого отпуска для работников

В Узбекистане решили увеличить минимальный период оплачиваемого отпуска для работников. Речь идет о Трудовом кодексе в новой редакции, который был принят нижней палатой парламента и передан в Сенат, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Агентства развития государственной службы.

В обновленном Трудовом кодексе минимальный период годового трудового отпуска работников будет увеличен с 15 дней до 21 дня. Интересно, что государственным служащим минимальный срок отпуска продлят на больший срок – до 27 дней.