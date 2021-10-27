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  • 27 октябрь 2021 7:54
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Узбекистанцев могут начать вакцинировать «Спутником Лайт»

 

Узбекистанцев могут начать вакцинировать «Спутником Лайт»Главный санитарный врач Узбекистана Баходыр Юсупалиев назвал российскую вакцину «Спутник Лайт» удобной и полезной.

 

«Мы готовы использовать и «Спутник Лайт» в стране, препятствий я не вижу», — сообщил Юсупалиев.

 

Тот аспект, что рассматриваемый препарат является однокомпонентным, врач считает очень удобным. Более того, глава СЭС считает, что «в идеале прийти к однодозовым вакцинам было бы очень полезно».

 

Юсупалиев также заявил о необходимости расширять линейку вакцин, поскольку пандемия до сих пор активна. В связи с этим, «чем больше будет доступно вакцин, тем эффективнее будет работать система вакцинации».

 

Напомним, в Узбекистане процесс вакцинации населения идет с 1 апреля. Гражданам доступны одни из зарегистрированных в нашей стране препаратов:

- узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001;

- российский "Спутник V";

- шведско-британская AstraZeneca;

- американская Moderna;

- американо-немецкий Pfizer/BioNTech;

- китайский CoronaVac.

 

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