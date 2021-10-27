Названы регионы-лидеры по уровню токсичных и нетоксичных отходов

Госкомстат подсчитал количество отходов, образованных в процессе производства в разных регионах республики по итогам прошлого года.

По данным Госкомстата, к концу 2020 года общий объем отходов, образованных организациями, производящими токсичные и нетоксичные отходы в стране, составил 125,6 млн тонн.

В разрезе регионов наибольшая доля отходов приходится на Навоийскую область - 48,2%. Следующими в тройке регионов-лидеров по количеству отходов оказались Ташкентская (34,6%) и Джизакская области (9,1%).

Самый низкий процент токсичных и нетоксичных отходов зафиксирован в Сырдарьинской области - всего 0,01%. Также лидерами по наименьшему уровню выбрасываемых отходов стали Республика Каракалпакстан (0,02%) и Ферганская область (0,03%).

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