Стало известно, сколько составляет средняя пенсия в Узбекистане

Пенсионный фонд Узбекистана опубликовал данные о размере пенсий по республике по состоянию на сентябрь текущего года. Об этом пишет UzNews.

Так, среднемесячная пенсия в разрезе регионов составляет:

— 1 250 992 сум по Ташкенту;

— 1 176 323 сум по Навоийской области;

— 1 012 617 сумов по Ташкентской области;

— 941 411 сумов по Бухарской области;

— 936 392 сум по Сырдарьинской области;

— 918 930 сумов по Республике Каракалпакстан;

— 902 172 сум по Самаркандской области;

— 876 728 сумов по Кашкадарьинской области;

— 870 800 сумов по Хорезмской области;

— 850 685 сумов по Сурхандарьинской области;

— 848 930 сумов по Джизакской области;

— 836 856 сумов по Ферганской области;

— 802 125 сумов по Наманганской области;

— 801 640 сумов по Андижанской области.

По состоянию на 1 октября текущего года общая численность пенсионеров в стране составляет 3 548 093 человека. Доля граждан, находящихся на пенсии, в общей численности населения составляет 10,2%, что на 1 389 098 человек или 64,3% больше по сравнению с 1 января 1991 года.

Отмечается также, что в период с 1991 по 2021 годы размер пенсий увеличился в 67 раз.