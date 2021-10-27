Вводятся официальные символы президента

Президент Шавкат Мирзиёев 25 октября подписал закон о внесении дополнения в закон «Об основных гарантиях деятельности Президента Республики Узбекистан». Документ был принят Законодательной палатой 18 октября и одобрен Сенатом 21 октября.

Закон дополняется статьёй 1−1 «Официальные символы Президента Республики Узбекистан», согласно которой президент имеет знак и штандарт (флаг) президента.

В законодательстве Узбекистана ранее не было нормы о том, что глава государства имеет знак и штандарт. В мировой практике символы президента передаются вновь избранному главе государства после принятия им или ей присяги.

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