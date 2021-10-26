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  • 26 октябрь 2021 7:51
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Шавкат Мирзиёев поблагодарил избирателей за доверие

Шавкат Мирзиёев поблагодарил избирателей за доверие

Шавкат Мирзиёев, переизбранный президентом на воскресных выборах, поблагодарил граждан Узбекистана за оказанное ему доверие. Видеоролик с его выступлением в комплексе Humo Arena опубликовала партия УзЛиДеП, выдвинувшая его кандидатом.

 

«Не могу передать своё состояние в данный момент. Хочу поклониться и сказать спасибо за то, что вы меня поддержали, за то, что мой родной народ выразил мне доверие», — сказал он.

 

«То, что более 80% нашего народа приняло участие в выборах, говорит о том, что они небезразличны к завтрашнему дню Нового Узбекистана», — подчеркнул руководитель страны.

 

Он также выразил благодарность членам Центральной избирательной комиссии, окружных и участковых комиссий. Кроме того, он отдельно поблагодарил всех сотрудников средств массовой информации, активно освещавших в последние полтора месяца ход избирательной кампании.

 

Напомним, на выборах Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов избирателей.


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