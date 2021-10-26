Один из пользователей мужского пола и традиционной ориентации обнаружил, что у него есть муж и две дочери

Podrobno.uz.
Все эти проблемы перечислены в сообществе "Потребитель.уз". Среди них:
·появились лишние дети
·исчезли свои дети
·давно умершие супруги и родители оказались живы
·указаны другие фамилии у членов семьи
·женатые внезапно оказались холостыми
·у детей появились неизвестные родители, при этом свои родители исчезли
·у женщин по два мужа
Вот как эту ситуацию прокомментировали в Агентстве государственных услуг.
"В настоящее время система совершенствуется специалистами и проводится работа по привязке ПИНФЛ (персональный идентификационный номер физического лица) к имеющейся информации. Поскольку этот процесс еще полностью не завершен и находится в процессе тестирования, в системе возникают неточности. Специалисты, в свою очередь, прилагают все усилия для их устранения", – подчеркнули в агентстве.
Там также добавили, что если кто–то столкнулся с ситуацией, когда ему показывают неправильную информацию, касающуюся данных ЗАГСа, то он может сообщить об этом в Агентство государственных слуг по телефону 71-207-00-66, набрав внутренние номера специалистов 1027, 1028, 1056.
Также по выявленным ошибкам можно обратиться непосредственно к ответственному персоналу территориальных управлений ЗАГС.
"В скором времени в личном кабинете также будет создана кнопка "подать заявку с целью убедиться в достоверности данных и/или исправления отображаемых данных (в случае их несоответствия", – заключили в агентстве.