Агентство государственных услуг прокомментировало десятки возмущенных комментариев от узбекистанцев, которые обнаружили ошибки в системе ЗАГС. Так, например, один из пользователей мужского пола и традиционной ориентации обнаружил, что у него есть муж и две дочери, сообщает Podrobno.uz

Все эти проблемы перечислены в сообществе "Потребитель.уз". Среди них:

·появились лишние дети

·исчезли свои дети

·давно умершие супруги и родители оказались живы

·указаны другие фамилии у членов семьи

·женатые внезапно оказались холостыми

·у детей появились неизвестные родители, при этом свои родители исчезли

·у женщин по два мужа

Вот как эту ситуацию прокомментировали в Агентстве государственных услуг.

"В настоящее время система совершенствуется специалистами и проводится работа по привязке ПИНФЛ (персональный идентификационный номер физического лица) к имеющейся информации. Поскольку этот процесс еще полностью не завершен и находится в процессе тестирования, в системе возникают неточности. Специалисты, в свою очередь, прилагают все усилия для их устранения", – подчеркнули в агентстве.

Там также добавили, что если кто–то столкнулся с ситуацией, когда ему показывают неправильную информацию, касающуюся данных ЗАГСа, то он может сообщить об этом в Агентство государственных слуг по телефону 71-207-00-66, набрав внутренние номера специалистов 1027, 1028, 1056.

Также по выявленным ошибкам можно обратиться непосредственно к ответственному персоналу территориальных управлений ЗАГС.

"В скором времени в личном кабинете также будет создана кнопка "подать заявку с целью убедиться в достоверности данных и/или исправления отображаемых данных (в случае их несоответствия", – заключили в агентстве.