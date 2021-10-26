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  • 26 октябрь 2021 7:44
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Минвуз: Сообщение о трехнедельных каникулах для студентов - фейк

Минвуз: Сообщение о трехнедельных каникулах для студентов - фейкВ сети распространилась информация о введении с 25 октября трехнедельных каникул для студентов вузов. В Минвузе прокомментировали эту ситуацию.

 

На сайте министерства назвали это сообщение фейковым. Некомпетентный автор заявлял о том, что студенты выйдут на каникулы в связи с активным распространением коронавируса и, соответственно, усилением карантинных мер.

 

Министерство подчеркнуло недостоверность этой информации, которая не имеет под собой никаких оснований, а также призвало не доверять непроверенным источникам. Было упомянуто, что за распространение ложной информации в Узбекистане нарушителю грозит уголовное наказание по статье 244 («Распространение недостоверной информации»).

 

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