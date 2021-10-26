В Узбекистане запустят 18 электростанций до 2025 года

В Узбекистане построят и введут в эксплуатацию 18 электростанций общей мощностью 7 331 МВт к 2025 году, сообщает Sputnik Узбекистансо ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По информации министерства, две солнечные и ветряные электростанции (800 МВт) появятся в Навоийской области. В настоящее время здесь уже введена в эксплуатацию ФЭС (100 МВт) в Карманинском районе. Ее построила компания Masdar (ОАЭ).

К тому же в ближайшие два года построят две ФЭС (320 МВт) в Самаркандской области и одну ФЭС (220 МВт) в Джизакской области.

Помимо этого, в республике появятся тепловые электростанции: две в Сырдарьинской области (1720 МВт), три в Ташкентской области (710 МВт), и по одной в Бухарской, Хорезмской, Сурхандарьинской областях.

Также будут введены в эксплуатацию ветряные станции: две в Бухарской области, одна в Навоийской области и одна в Каракалпакстане.

Кроме того, объявлены тендеры на строительство тепловых, солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 2000 МВт в разных регионах страны.