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  • 26 октябрь 2021 7:39
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Узбекские кинематографисты ведут съемки нового фильма в Турции и Сирии

Узбекские кинематографисты ведут съемки нового фильма в Турции и СирииНа киностудии «Ватан» продолжаются съемки художественного фильма «Ватан». Фильм снимается по заказу Агентства кинематографии Узбекистана.

 

Как пишет «Даракчи», в настоящее время в Газиантепе (Турция) и Алеппо (Сирия) ведутся съемки боевых сцен. Наряду с узбекскими актерами в фильме роли сыграли известные турецкие актеры Экрем Испир, Ахмет Серкан, Узтурк Сезай и другие.

 

Фильм рассказывает о жизни пограничников, их трудолюбии и преданности своей профессии. В основе событий фильма - такие темы, как терпимость, мир, толерантность и дружба с соседними странами.

 

Автор сценария и режиссер постановщик Хилол Насимов.


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