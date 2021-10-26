Узбекские кинематографисты ведут съемки нового фильма в Турции и Сирии

На киностудии «Ватан» продолжаются съемки художественного фильма «Ватан». Фильм снимается по заказу Агентства кинематографии Узбекистана.

Как пишет «Даракчи», в настоящее время в Газиантепе (Турция) и Алеппо (Сирия) ведутся съемки боевых сцен. Наряду с узбекскими актерами в фильме роли сыграли известные турецкие актеры Экрем Испир, Ахмет Серкан, Узтурк Сезай и другие.

Фильм рассказывает о жизни пограничников, их трудолюбии и преданности своей профессии. В основе событий фильма - такие темы, как терпимость, мир, толерантность и дружба с соседними странами.

Автор сценария и режиссер постановщик Хилол Насимов.