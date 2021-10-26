В Узбекистане с 2023 года все виды обязательного страхования будут переведены в электронный формат

В Узбекистане с 1 января 2023 года все виды обязательного страхования будут переведены в электронный формат, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Агентства по развитию страхового рынка.

Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по цифровизации страхового рынка и развитию сферы страхования жизни", подписанным 23 октября.

Согласно документу:

·с 1 июля 2022 года разрешается осуществление всех видов (классов) страхования в электронной форме. Страховые полисы по всем видам страхования регистрируются в Единой автоматизированной информационной системе, которая ведется Агентством по развитию страхового рынка

·с 1 января 2023 года отменяется практика оформления страховых полисов по всем видам обязательного страхования на бумажных бланках.

Также документ предоставил ряд льгот страховщикам и лицам, которые будут приобретать страховые полисы.

Так, с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года установленная налоговая ставка налога на прибыль, начисляемого на часть деятельности в сфере страхования жизни организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере, снижается на 50 процентов.

Кроме того, с 1 января 2022 года по 1 января 2024 года средства, направляемые работодателями юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление страховой деятельности в Узбекистане, на основании договоров страхования от несчастных случаев и по видам медицинского страхования, заключенных для своих работников, не рассматриваются в качестве совокупного дохода физических лиц.

На основании Налогового кодекса средства физических лиц, направленные по договору долгосрочного страхования жизни, а также выплаченная по ним страховая выплата (страховое возмещение), не подлежат налогообложению.

Фонд гарантирования страховых выплат совместно с Агентством по развитию страхового рынка до 1 июня 2022 года должны обеспечить внедрение Единой автоматизированной информационной системы регистрации и контроля за оборотом всех страховых полисов на базе Единой информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. При этом оформление договоров страхования через Единую информационную систему будет обязательным для всех страховых организаций.