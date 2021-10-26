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  • 25 октябрь 2021 7:46
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Талибы пообещали погасить все долги перед Узбекистаном по электроэнергии

Талибы пообещали погасить все долги перед Узбекистаном по электроэнергииВременное правительство Афганистана, созданное захватившим власть движением "Талибан", обязуется полностью погасить долги перед Узбекистаном по электроэнергии. Об этом заявил в субботу в интервью российским журналистам узбекский вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

 

"Мы провели обсуждение, были представители временного правительства, которые отвечают за энергетическое направление, были представители компании "Электрические сети Афганистана" [ЭКА]. Достигнута договоренность о том, что как только ситуация позволит, - а есть ряд вызовов, связанных с функционированием банковской системы в этой стране и с признанием временного правительства <...>, - коллеги из ЭКА незамедлительно погасят весь тот долг, который существует. Но, несмотря на это, мы продолжаем поставки электроэнергии", - отметил он.

 

Вице-премьер сообщил, что Ташкент "ни на один час" не прекращал поставки Кабулу, Афганистан "в полном объеме получает электроэнергию из Узбекистана в соответствии со своими потребностями". По его словам, главной причиной такого решения является желание "оказать поддержку братскому афганскому народу в это непростое время".

 

21 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время онлайн-выступления на общеполитической дискуссии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана, отметив, что его страна на регулярной основе поставляет соседям продовольствие, нефтепродукты и электроэнергию.

 

7 октября в Кабуле прошли переговоры между назначенным талибами главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки и министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Как сообщили в Ташкенте, в ходе консультаций радикалы заверили узбекскую сторону в том, что она не столкнется с угрозами с афганской территории. В свою очередь талибы выразили Узбекистану признательность за участие в реконструкции аэропорта в городе Мазари-Шариф недалеко от совместной границы.

 

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