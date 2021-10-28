КАК прошли выборы Президента Узбекистана?

24 декабря в 20:00 избирательные участки внутри страны, на которых граждане Узбекистана голосовали на выборах главы государства, закрылись. Избиратели были активными, на некоторых участках зафиксировали нарушение и небольшой конфликт. Коротко о дне выборов рассказало издание

Статистика

Всего на избирательных участках в списки избирателей было внесено 19 859 127 избирателей. Из них 9 миллионов 459 тысяч 273 человека, или 48 процентов, составляют мужчины, 10 миллионов 399 тысяч 854 человека, или 52 процента, - женщины, а 6 миллионов 458 тысяч 283 ​​человека – избиратели, моложе 30 лет.

887 686 избирателей в возрасте до 30 лет - проголосуют впервые. Всего в списки избирателей на 54 избирательных участках, созданных в зарубежных странах, было внесено 299 780 избирателей.

Число граждан, включенных в единый электронный список избирателей для участия в президентских выборах в этом году, составило 21,2 миллиона человек. Более 400 тыс. граждан приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило с 14 по 20 октября.

Для избирателей были открыты 9 925 избирательных участков, еще 54 участка и 380 мобильных пунктов работали при дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики в иностранных государствах. В частности, в США выборы все еще продолжаются.

Безопасность

Во время голосования по всей стране безопасность обеспечивали более 53 тыс. правоохранителей и представителей общественности. Соблюдение общественного порядка и общественной безопасности осуществлялось Министерством внутренних дел и Национальной гвардией, охрана территорий округов и участков от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности проводилось Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Коронавирус

На всех избирательных участках были развернуты медпункты, в которых работали более 21 тыс. медицинских работников. В более чем 150 больницах были созданы избирательные участки, чтобы обеспечить голосование пациентов.

Свыше 3 тысяч больных коронавирусной инфекцией проголосовали на выборах. У 53 человек, которые посетили избирательные участки, была выявлена повышенная температура тела. Их изолировали. Им оказали медицинскую помощь и для них организовали голосование.

Нарушения

В целях обеспечения избирательного законодательства в Генпрокуратуре был сформирован штат из высококвалифицированных сотрудников.

Позже появились данные, что на одном из избирательных участков зафиксировали «семейное» голосование. В ЦИК заявили, что внимательно следили за всеми случаями нарушений. Данный факт будет передан для изучения в органы прокуратуры.

Кроме того, в пресс-службе надзорного ведомства рассказали о случаи на избирательном участке №113 Мирабадского района. Сообщатся, что произошёл небольшой конфликт между сотрудником избирательного участка и журналистом. Будет дана правовая оценка.

Выборы состоялись

Явка избирателей на 11:00 превысила 33%. В соответствии с законодательством Узбекистана, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.

Согласно последним данным ЦИК, на 17:00 явка на выборах президента составила 71,8%. После закрытия участков, явка избирателей составила 80,8%.

Наблюдатели и СМИ

За избирательным процессом наблюдали порядка тысячи международных наблюдателей от СНГ, парламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 государства.

Кроме того, были аккредитованы 230 зарубежных и около 1,5 тыс. местных журналистов, в том числе корреспонденты Kun.uz.

Результаты

Предварительные результаты выборов будут объявлены завтра, 25 октября.