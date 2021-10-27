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  • 25 октябрь 2021 7:39
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«Пусть люди общаются на удобных языках, всё остальное – лингвистический фашизм» — правозащитник

«Пусть люди общаются на удобных языках, всё остальное – лингвистический фашизм» — правозащитникПредседатель Узбекского военно-исторического общества, юрист-правозащитник Бахром Исмаилов отреагировал на заявление журналистики Аноры Садыковой, которая раскритиковала официальных лиц за использование русского языка.

 

«Пусть люди общаются на удобных языках, всё остальное – лингвистический фашизм» — правозащитник

 

«Попытка расширить влияние узбекского языка, за счет принудительного сокращения использования русского языка, является основной ошибкой «защитников» узбекского языка», — написал Бахром Исмаилов на своей странице в Facebook.

 

Он также подчеркнул, что действующий общественный договор в узбекском обществе, сформирован более чем за 100 лет.

 

«Русский язык пришел в Узбекистан, как язык технического и общественного прогресса и дал доступ нескольким поколениям к передовым научным и общественным знаниям своего времени, так же как и арабский в своё время. Не нужно делать резких движений. Пусть люди общаются на удобных языках, всё остальное лингвистический фашизм», – отметил он.

 

Напомним, ранее журналистка издания Rost24 Анора Садыкова раскритиковала местную власть за использование русского языка наряду с узбекским при публикации новостей на официальных страницах.

 

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