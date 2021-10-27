Председатель Узбекского военно-исторического общества, юрист-правозащитник Бахром Исмаилов отреагировал на заявление журналистики Аноры Садыковой, которая раскритиковала официальных лиц за использование русского языка.

«Пусть люди общаются на удобных языках, всё остальное – лингвистический фашизм» — правозащитник

«Попытка расширить влияние узбекского языка, за счет принудительного сокращения использования русского языка, является основной ошибкой «защитников» узбекского языка», — написал Бахром Исмаилов на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что действующий общественный договор в узбекском обществе, сформирован более чем за 100 лет.

«Русский язык пришел в Узбекистан, как язык технического и общественного прогресса и дал доступ нескольким поколениям к передовым научным и общественным знаниям своего времени, так же как и арабский в своё время. Не нужно делать резких движений. Пусть люди общаются на удобных языках, всё остальное лингвистический фашизм», – отметил он.

Напомним, ранее журналистка издания Rost24 Анора Садыкова раскритиковала местную власть за использование русского языка наряду с узбекским при публикации новостей на официальных страницах.

ИСТОЧНИК