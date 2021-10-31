В "Узбекнефтегазе" заявили, что удерживают цены на бензин АИ-80

"Узбекнефтегаз" сделал официальное заявление по информации о росте стоимости бензина. Компания на своих заправках UNG Рetro удерживает рост цен на самую популярную марку бензина АИ-80. Здесь он стоит 5900 сумов, сообщает Podrobno.uz.

"В целях социальной защиты населения основную часть автобензина, который производится "Узбекнефтегазом", то есть 80,1 процента, составляет автобензин марки АИ-80. Несмотря на то, что мировые котировки нефти выросли в 1,7 раза по сравнению с началом года, компания сохраняет цену на Аи-80 на внутреннем рынке за счет большого объема реализации", – отметили в "Узбекнефтегазе".

Речь идет о продаже бензина на 65 АЗС, работающих под брендом UNG Рetro.

"Если цена на нефть марки Brent на мировой бирже выросла в 1,7 раза по сравнению с началом года и составила 83-85 долларов за 1 баррель, то на подведомственных заправках UNG Рetro стоимость 1 литра автобензина марки АИ-80 составляет 5 900 сумов (Ташкент), то есть с начала года этот показатель увеличился в 1,15 раза", – подчеркнули в компании.

В "Узбекнефтегазе" добавили, что основная часть производимого бензина марок Аи-91, Аи-92, Аи-95 производится из импортного сырья или импортного готового продукта в зависимости от рыночной конъюнктуры и привязки к мировым котировкам. Поэтому цена на этот вид бензина относительно высока.

Всего за 9 месяцев этого года компанией было произведено 524,6 тысячи тонн Аи-80, 81,1 тысячи тонн Аи-91, 43,9 тысячи тонн Аи-92, 5 тысяч тонн Аи-95, 0,3 тысячи тонн Аи-98.