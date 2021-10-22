Отношения между Узбекистаном и РФ находятся на пике развития — Аблулазиз Камилов

Отношения между Узбекистаном и Россией в настоящий момент находятся на пике своего развития, но есть резервы двигаться дальше, заявил российским журналистам министр иностранных дел Узбекистана Аблулазиз Камилов.

Глава МИДа 22 октября провел пресс-конференцию, в которой приняли участие корреспонденты телеканалов «Первый канал», «Россия 24» НТВ, ИА ТАСС, газет «Коммерсантъ» и «Комсомольская правда». Встреча продолжалась около двух часов.

«Сегодня отношения между Узбекистаном и Россией находятся на самом пике своего развития. За 30 лет мы не имели настолько широкого взаимодействия и такой всеобъемлющей программы двустороннего сотрудничества», — сказал Аблулазиз Камилов.

По его оценке, это программа, включается практически все возможные сферы — политика, экономика, культура, социальный сектор, безопасность и взаимодействие на международной арене. «И отношения союзничества и стратегического партнерства = они действительно они накапливаются таким серьезным предметным содержанием», — сказал министр.

«Но в тоже время остается еще больший потенциал неиспользованный. Резервы. Значит, еще есть возможность двигаться дальше, будем укреплять наши отношения. Это приятно», — добавил Абдулазиз Камилов.

Глава МИДа также добавил, что в Узбекистане русский язык остается языком межнационального общения, в Ташкенте также наблюдают интерес к узбекскому языку в России.

«На форуме СНГ Владимир Владимирович [Путин] говорил о значимости русского языка как языка межнационального общения. Мы в Узбекистане всегда об этом говорили», — сказал Абдулазиз Камилов.

Глава МИД Узбекистана отметил, что в последнее время стороны стали большее внимание уделять взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере. Министр напомнил что число число филиалов вузов РФ в Узбекистане выросло до 15, создаются центры изучения русского языка, творческие коллективы из Росии регулярно посещают с гастролями Ташкент и другие города страны.

«Взаимодействие в этой сфере создает очень благоприятный фон, атмосферу для сотрудничества во всех других сферах», — сказал глава МИДа. Он напомнил, что принята программа по сотрудничеству в культурно-гуманитарной области между двумя странами. «Мы ее реализовываем, и дальше будем реализовывать», — добавил Абдулазиз Камилов.

ИСТОЧНИК