Узбекистан попал в топ-100 безопасных стран для женщин

Узбекистан занял 74-место в глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index). Всего в нем собраны данные о положении женщин в 170 странах мира. Об этом сообщает UzReport.

Индекс WPS публикуется Джорджтаунским институтом женщин, мира и безопасности и Центром по гендерным вопросам, миру и безопасности PRIO при поддержке Министерства иностранных дел Норвегии.

«Тенденции WPS показывают, что глобальное повышение статуса женщин замедлилось, а неравенство между странами увеличилось», — сообщается в отчёте WPS Index.

Рассматривая показатели нашей страны, отмечается увеличение доли женщин в парламенте по сравнению с 2017 годом (с 16,4% до 28,7%). Показатель финансовой включенности женщин тем временем снизился – с 39,3% в 2017 до 36% в 2021 году.

Лидерами индекса WPS стали Норвегия, Финляндия, Исландия, Дания и Люксембург. Самые опасные для женщин страны — это Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак.

Самой же безопасной в азиатском регионе страной отметили Казахстан, он занял 59-строчку. Следом идет Туркменистан (60), Узбекистан оказался на 74 позиции, а Таджикистан на 85.

«В этом году мы стремились получить данные о том, как пандемия COVID-19 отразилась на безопасности женщин. Результаты огорчают. Глобальные темпы улучшения индекса WPS значительно снизились, при этом увеличиваются различия между странами. Это отражает усиление неравенства в статусе женщин, поскольку индексы стран на верхних позициях продолжают улучшаться, а на нижних — ухудшаться. Пандемия COVID-19 спровоцировала кризисы, усиливающие существующее неравенство», — сообщают авторы индекса.