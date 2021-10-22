Россияне решили провести ковидные выходные в Узбекистане. Напомним, что Владимир Путин несколько дней назад из-за тяжелой ситуации с коронавирусом одобрил введение в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В результате значительная часть россиян решила провести это время с пользой и попутешествовать, сообщает Podrobno.uz.

По данным сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", наша страна возглавила ТОП-10 зарубежных направлений, куда россияне забронировали авиабилеты сразу после объявления в России нерабочих дней.

В Узбекистан собрались 16,6% путешественников, забронировавших билеты, в Армению – 14,1%, Турцию – 13,5%, Кыргызстан – 9,6%, Азербайджан – 6,6%, Молдавию – 6,1%, Беларусь – 4,4%, Кипр – 3%, Казахстан – 2,8%, Египет – 1%.