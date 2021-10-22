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  • 22 октябрь 2021 22:31
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Узбекистан стал полноправным членом Международного союза охраны природы

Узбекистан стал полноправным членом Международного союза охраны природыЗаместитель председателя Госкомэкологии Жусипбек Казбеков провел встречу с глобальным директором Группы развития Международного союза охраны природы (МСОП) Энрике Ламанном.

 

В рамках встречи проведена официальная церемония, посвященная признанию статуса полноправного членства Узбекистана в МСОП. Таким образом, наша страна стала 92-й страной, вступившей в ряды МСОП и первой среди государств Центральной Азии.

 

Это позволит Узбекистану в дальнейшем привлекать грантовые средства для природоохранных проектов из средств Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Зелёного климатического фонда (ЗКФ), поддерживать институциональное укрепление и развитие кадрового потенциала профильных институтов и организаций, а также применять международные стандарты МСОП при разработке стратегических документов в области охраны природы.

 

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