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  • 22 октябрь 2021 17:03
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Президент подписал закон, вводящий ограничения на усыновление детей для определенных граждан

Президент подписал закон, вводящий ограничения на усыновление детей для определенных гражданПрезидент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием правовых основ порядка усыновления», согласно которому были определены преступления, исключающие усыновление. Об этом сообщает Repost со ссылкой на Минюст.

 

Как отмечается, усыновителями не могут быть лица, умышленно совершившие преступления против жизни, здоровья, половой свободы, против семьи, связанные с разбоем чужого имущества, оборотом наркотических средств и ряд других преступлений.

 

Помимо этого лица, у которых имеются некоторые заболевания, подтвержденные правительством, также не могут быть усыновителями.


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