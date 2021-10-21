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  • 21 октябрь 2021 23:50
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В Узбекистане на предстоящих выборах президента запретили фотографировать и выкладывать бюллетени в соцсетях

В Узбекистане на предстоящих выборах президента запретили фотографировать и выкладывать бюллетени в соцсетяхФотографировать процесс заполнения бюллетеня на выборах президента Узбекистана и выкладывать его в соцсетях строго запрещено, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заявление ЦИК.

 

"Эти действия [фотографирование и размещение в соцсетях] строго запрещены. На всех избирательных участках размещаются плакаты о запрете на фотографирование. Размещение фотографии избирательного бюллетеня в социальных сетях после голосования является нарушением принципа тайного голосования", – говорится в сообщении ЦИК.

 

Кроме того, в Центральной избирательной комиссии объяснили еще один проблемный вопрос, который обсуждается в соцсетях. Так, многие пользователи писали, что не получили приглашение на выборы.

 

В ЦИК подчеркнули, что, если избиратель не получил приглашение, то это не лишает гражданина права голоса. Приглашения распространяются для информирования граждан о дне, времени и месте проведения выборов.

 

Напомним, что выборы пройдут в ближайшее воскресенье, 24 октября.

 

На пост главы государства претендуют пять кандидатов:

Бахром Абдухалимов (Социал-демократическая партия "Адолат")

Нарзулла Обломуродов (Экологическая партия)

Алишер Кадыров (Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш")

Максуда Варисова (Народно-демократическая партия Узбекистана)

Шавкат Мирзиёев (Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП).

 

На выборах сможет проголосовать 21 249 921 избиратель, включенный в единый электронный список, из них 6 993 924 – это молодежь до 30 лет.


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