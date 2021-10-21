Узбекистан обнулил таможенную пошлину на некоторые полуфабрикаты

Узбекистан ввел «нулевые» ставки таможенных пошлин на ввоз определенных видов импортного сырья и полуфабрикатов. Это следует из постановления «О мерах по дальнейшему расширению производства конкурентоспособной продукции» от 20 октября.
Согласно документу, до 1 января 2024 года импортная таможенная пошлина будет применяться по «нулевой» ставке в отношении следующих видов сырья и полуфабрикатов:
- искусственный мех;
- ткани из льняного волокна;
- ткани из искусственных волокон;
- стекловолокно;
- стекловолоконные ткани и т. д.