Узбекистан обнулил таможенную пошлину на некоторые полуфабрикаты

Узбекистан ввел «нулевые» ставки таможенных пошлин на ввоз определенных видов импортного сырья и полуфабрикатов. Это следует из постановления «О мерах по дальнейшему расширению производства конкурентоспособной продукции» от 20 октября.

Согласно документу, до 1 января 2024 года импортная таможенная пошлина будет применяться по «нулевой» ставке в отношении следующих видов сырья и полуфабрикатов:

- искусственный мех;

- ткани из льняного волокна;

- ткани из искусственных волокон;

- стекловолокно;

- стекловолоконные ткани и т. д.

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