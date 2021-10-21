Узбекистанцы смогут въезжать в США только пройдя вакцинацию

С 8 ноября для въезда в США узбекистанцам и другим иностранцам нужно быть полностью привитыми от коронавируса вакцинами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения, сообщает Podrobno.uz. Об этом сообщило посольство США в Узбекистане.

Перед посадкой на рейс в США авиапассажирам необходимо будет предъявить доказательство вакцинации, а также продемонстрировать результаты недавнего теста на COVID-19.

Для того чтобы попасть в США узбекистанцам нужно получить вакцину Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna или Sinovac. Те, кто получил "Спутник V" и ZF-UZ-VAC2001, пока не получили разрешения на въезд в США.

Напомним, что ранее подобные проблемы возникли у граждан Узбекистана, которые планировали отправиться в малый хадж.