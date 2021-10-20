Шавкат Мирзиёев поздравил народ с праздником узбекского языка. "Родной язык как символ национального самосознания и гордости, безусловно, служит для нас источником огромной силы и вдохновения", - сказал президент. Приводим полный текст поздравления:

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ с замечательным Праздником узбекского языка.

Этот праздник, широко отмечаемый в нашей стране в последние годы, наполнен особой радостью и духом уважения национальных ценностей. В такой знаменательный день мы еще глубже осознаем роль и значение родного языка в истории, судьбе и сегодняшней жизни нашего народа, а также стоящие перед нами актуальные задачи по его развитию.

Дорогие друзья!

В последнее время в Узбекистане практическая работа в языковой сфере поднята на новый уровень. Это подтверждают принятые указы и постановления по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка как государственного языка.

Благодаря их последовательной реализации родной язык приобретает еще более важное значение в нашей жизни, занимает достойное место не только в стране, но и на мировой арене. Нас всех радует, что сегодня узбекский язык звучит с высокой трибуны Организации Объединенных Наций, на крупных политических саммитах и встречах, способствуя продвижению мира, дружбы и сотрудничества.

В структуре Кабинета Министров эффективно действуют Департамент по развитию государственного языка, Фонд развития узбекского языка, координирующие работу в этой очень важной сфере.

В Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои внедрены новые направления образования – практическая филология и компьютерная лингвистика, ведутся исследования по применению узбекского языка в разных сферах. Заслуживает внимания, что для реализации этих задач при университете организованы Центр обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации, 6 специальных учебных курсов, Международный общественный фонд имени Алишера Навои.

В ближайших планах – создание Международного института Алишера Навои, основная задача которого будет заключаться в широкой популяризации за рубежом узбекского языка, нашей культуры и национальных традиций, укреплении гуманитарных связей.

Следует особо отметить, что в целях глубокого изучения узбекского языка за прошедший короткий период выпущено 16 изданий, в частности, 9 словарей. В министерствах и ведомствах, образовательных учреждениях, а также в наших дипломатических представительствах и консульских учреждениях в других странах состоялись презентации фундаментального издания из 5 томов "Ўзбек тилининг изоҳли луғати” ("Толковый словарь узбекского языка”). Большое значение для обучения иностранных и наших граждан имеет запуск онлайн-платформы, мобильного приложения толкового словаря узбекского языка, специального веб-сайта для соотечественников за рубежом.

Вступление Узбекистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств наряду с усилением экономических связей в рамках этой организации также способствовало росту международного авторитета тюркских языков, в том числе узбекского языка. По инициативе нашей страны организация учредила Международную премию имени Алишера Навои. Это дань глубокого уважения памяти великого поэта и мыслителя, его бесценному наследию и нашему народу, который дал миру такого гения.

Сегодня в нашей стране действуют 150 национальных культурных центров, средства массовой информации, наряду с узбекским языком, выходят на каракалпакском, русском, казахском, кыргызском, таджикском и туркменском языках, учебно-воспитательный процесс в школах организован на 7 языках. Нужно подчеркнуть, что все это является уникальным явлением в мировой практике. Кроме того, одним из значимых преобразований в сфере стало увеличение в стране количества образовательных учреждений, специализирующихся на обучении иностранным языкам и ведущих учебные занятия на иностранных языках.

Уважаемые соотечественники!

Мы все хорошо понимаем, что перед нами стоят важные и ответственные задачи по дальнейшему развитию узбекского языка, еще большему повышению его роли и авторитета как государственного языка.

Сегодня у проживающих в нашей стране представителей разных наций, иностранных граждан возрастает интерес к изучению узбекского языка, поэтому надо активизировать работу по выпуску для них специальных учебников, словарей и пособий, видео- и аудиоматериалов.

Необходимо мобилизовать все усилия для повышения интереса к узбекскому языку у всех граждан нашей Родины и в этих целях широко использовать разные виды стимулирования. В частности, достойной оценки заслуживает непростой труд ученых – языковедов и составителей словарей, поэтов и писателей, внесших вклад в развитие этой сферы. Следует разработать и реализовать программу по изданию на основе государственного заказа и доведению до широкой общественности их научных исследований, учебников, пособий, книг и монографий.

Важнейшими задачами также являются скорейшее создание Национального корпуса узбекского языка, включающего всю информацию о государственном языке, популяризация родного языка в глобальной сети Интернет и обеспечение его прочного места в информационном пространстве, активизация разработки приложений на узбекском языке к программным продуктам.

Дорогие соотечественники!

Сегодня наша масштабная работа по построению Нового Узбекистана вступает в решающий этап. На этом пути родной язык как символ национального самосознания и гордости, безусловно, служит для нас источником огромной силы и вдохновения.

Еще раз поздравляю вас с Праздником узбекского языка, желаю всем вам здоровья, счастья, мира и благополучия вашим семьям.