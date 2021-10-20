Зачем Узбекистану нужен ЕАЭС?

Вице-спикер нижней палаты парламента Актам Хаитов считает, что активизация партнерства Узбекистана и ЕАЭС позволит решить сразу несколько проблем, среди которых поддержка мигрантов, признание дипломов и развитие конкуренции на внутреннем рынке, сообщает Podrobno.uz.

"В целом, можно выделить большое географическое пространство ЕАЭС, провозглашенное рынком "четырех свобод": свободное передвижение людей, средств, услуг и товаров. Пользование единой территорией и экономическим пространством облегчает участникам внутреннюю, партнерскую (в пределах свободной зоны) и международную торговлю, поскольку налоги, пошлины и издержки упорядочены и снижены. Учитывая устойчиво растущий спрос, например, на плодоовощную продукцию, текстильно-трикотажные изделия и другие, в ЕАЭС взаимодействие с этой организацией может способствовать увеличению экспорта продукции", – отметил он.

Мигранты

Крайне важный аспект, считает Хаитов, это фактор трудовой миграции. На сегодня, положение трудовых мигрантов из Узбекистана усугубляется наличием так называемых запретов на профессии для граждан из безвизовых стран, не входящих в ЕАЭС. Так, узбекским мигрантам запрещено трудиться в аптеках, на розничных нестационарных торговых объектах и рынках, а также в торговле вне магазинов, палаток и рынков.

"Взаимодействие с ЕАЭС позволит гражданам Узбекистана пользоваться всеми преимуществами и льготами общего рынка труда в рамках организации и при наличии трудового договора смогут находиться в России бессрочно. Также, легальное трудоустройство для граждан "безвизовых" стран СНГ, которые не являются участниками ЕАЭС, требует приобретения патента", – подчеркнул он.

Благодаря отмене оплаты за трудовой патент, добавил он, совокупный прямой выигрыш для мигрантов составит более трех миллиардов долларов в год. Кроме того, через полгода после приезда в страны организации они перейдут в разряд налогоплательщиков, идентичных национальным, и, к примеру, только в России начнут платить 13 процентов НДФЛ вместо 30 процентов.

Признание дипломов

"Почти все дипломы, полученные в Узбекистане, будут признаваться на территории всего ЕАЭС. Это приведет к снятию ограничений и упрощению процедур для работодателей в отношении граждан Узбекистана, что позволит повысить их конкурентоспособность на рынке труда стран-партнеров. Это касается и вопросов безусловного признания дипломов о высшем и среднем образовании, защиты интеллектуальной собственности и научно-технической интеграции", – отметил вице-спикер.

Также, по его словам, облегчится доступ к финансовым услугам банковской системы организации для граждан Узбекистана, в том числе к займам, кредитам и пенсионным накоплениям.

Конкуренция

Хаитов, заметил, что в качестве возможных тем для тщательного анализа возможных последствий можно выделить то, что тесное взаимодействие с ЕАЭС может привести к усилению конкуренции на внутреннем рынке, где отечественные производители будут конкурировать с продукцией из других стран, поэтому слабые отрасли и предприятия могут понести существенные убытки.

"Более того, ожидается наплыв дешевых товаров в Узбекистан, в том числе посредством реэкспорта, из стран ЕАЭС, в частности, продукции машиностроения, черной металлургии, пищевой, мясомолочной, масложировой промышленности и бытовых товаров", – сказал он.

По мнению вице-спикера, это предопределяет важность превентивной выработки тактики, предусматривающую, с одной стороны, меры по укреплению конкурентоспособности отраслей, а с другой – учета необходимости переходного периода для тех или иных секторов экономики для более успешной адаптации к рамочным условиям деятельности в ЕАЭС. В этих условиях грамотная диверсификация отечественной экономики, внешней торговли и миграционных потоков позволит вести прагматическую и взвешенную политику взаимодействия с ЕАЭС.