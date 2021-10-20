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  • 20 октябрь 2021 23:30
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Золотовалютные резервы уменьшились на $1 млрд

Золотовалютные резервы уменьшились на $1 млрдОбъём валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 октября составил 34,41 млрд долларов, сократившись за месяц на 1,02 млрд долларов, следует из данных Центрального банка.

 

Как рассказывает gazeta.uz, за прошлый месяц физический объём золота в резервах снова увеличился на 0,2 млн тройских унций (около 5,7 тонны) — до 12,3 млн тройских унций (около 348,7 тонны). При этом стоимость золота в резервах уменьшилась на 528,1 млн долларов — до 21,3 млрд долларов. Это произошло за счёт падения котировок в сентябре примерно на 3% — с 1815 долларов до 1760,9 долларов.

 

Резервы в иностранной валюте также сократились — в этот раз на 478,9 млн долларов (в августе было -$762,1 млн) — до 11,95 млрд долларов.

 

Остаток специальных прав заимствования (SDR), который увеличился на 746 млн долларов в августе в связи распределением SDR со стороны Международного валютного фонда, также немного снизился из-за укрепления доллара.

 

Баланс золотовалютных резервов стал отставать от внешнего долга, который по итогам первого полугодия составил 35,9 млрд долларов.


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