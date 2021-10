Специалисты Узбекистана и Кореи создадут 3D-копии исторических объектов в Бухаре

Общая стоимость проекта по запуску платформы Uzbekistan Digital Heritage Planform с созданием 3D-копий исторической части Бухары составляет $6 млн.

20 октября, состоялась презентация пилотного проекта по созданию 3D-макета мавзолея Исмаила Самани, расположенного в историческом центре Бухары. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма.

В мероприятии приняли участие замминистра туризма и спорта Абдулазиз Аккулов и представители консорциума южнокорейских компаний New Layer Сo. Ltd, LX Korea Land and Geospatial Informatix Corporation.

На основе грантового проекта Национального агентства по развитию информационных технологий Южной Кореи, общей стоимостью $150 тыс., будет создана цифровая копия мавзолея Исмаила Самани с использованием технологий Digital Twin (цифровой близнец), 3D и географических данных, которая будет интегрирована в систему Google Maps.

По итогам встречи стороны подписали план совместной работы по завершению пилотного проекта – созданию 3D-копии мавзолея. Для реализации основного проекта – запуска платформы Uzbekistan Digital Heritage Planform с созданием 3D-копий исторической части Бухары и установкой системы онлайн-мониторинга на объектах культурного наследия, будут подготовлены и поданы заявки на грант Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Кореи. Общая стоимость проекта составляет $6 млн.

«В рамках данного проекта при Агентстве культурного наследия будет также создана отдельная служба по цифровизации исторических и археологических объектов в Узбекистане, с полным оснащением всей необходимой техникой и оборудованием, которая в дальнейшем будет самостоятельно осуществлять цифровизацию объектов историко-культурного наследия, археологических объектов и вносить их в цифровую платформу», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что одно из главных преимуществ данной платформы заключается в том, что граждане и специалисты будут иметь доступ к высокоточным цифровым 3D-копиям объектов для ознакомления, онлайн-туризма и проведения различных исследований.

ИСТОЧНИК