Цитрусовые фрукты и бананы освободили от уплаты таможенных пошлин

Правительство приняло постановление «О дополнительных мерах по гарантированному обеспечению населения основными продуктами питания и поддержанию стабильности цен на внутреннем рынке». Об этом сообщает kun.uz.
Согласно документу, до 1 мая 2022 года от уплаты таможенных пошлин будут освобождены:
- бананы, плантайны (свежие или сушеные);
- свежие или сушеные финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустины или гарциния;
- цитрусовые свежие или сушеные;
- свежая папайя;
- свежие яблоки, груши и айва;
- киви.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируют освободить от НДС импорт и продажу мяса, картофеля и мороженой рыбы.
В конце апреля текущего года президент подписал закон «О мерах по обеспечению населения отдельными видами продовольственных товаров». Документом были внесены дополнения в Налоговый кодекс.
Согласно этому, с 1 мая по 31 декабря 2021 года освобождаются от НДС ввоз на территорию Узбекистана растительного масла, семян подсолнечника и льна, а также соевых бобов; оборот по производству и реализации растительного масла (кроме хлопкового масла).