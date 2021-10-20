Цитрусовые фрукты и бананы освободили от уплаты таможенных пошлин

Правительство приняло постановление «О дополнительных мерах по гарантированному обеспечению населения основными продуктами питания и поддержанию стабильности цен на внутреннем рынке». Об этом сообщает kun.uz.

Согласно документу, до 1 мая 2022 года от уплаты таможенных пошлин будут освобождены:

- бананы, плантайны (свежие или сушеные);

- свежие или сушеные финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустины или гарциния;

- цитрусовые свежие или сушеные;

- свежая папайя;

- свежие яблоки, груши и айва;

- киви.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируют освободить от НДС импорт и продажу мяса, картофеля и мороженой рыбы.

В конце апреля текущего года президент подписал закон «О мерах по обеспечению населения отдельными видами продовольственных товаров». Документом были внесены дополнения в Налоговый кодекс.

Согласно этому, с 1 мая по 31 декабря 2021 года освобождаются от НДС ввоз на территорию Узбекистана растительного масла, семян подсолнечника и льна, а также соевых бобов; оборот по производству и реализации растительного масла (кроме хлопкового масла).