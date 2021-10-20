Дети до 14 лет вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом в Узбекистане за последние два месяца

Дети в возрасте до 14 лет вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом в Узбекистане за последние два месяца, сообщает Podrobno.uz

Минздрав проанализировал статистику заболевания ковидом в первой декаде сентября и октября. В результате выяснилась следующая картина:

·Лица 60 лет и старше – 20 процентов от всех больных

·Лица от 30 до 39 лет – 19 процентов;

·Дети до 14 лет – 16 процентов;

·Лица от 20 до 29 лет – 14 процентов;

·Лица от 40 до 49 лет – 13 процентов;

·Лица от 50 до 59 лет – 12 процентов;

·Лица от 15 до 19 лет – 6 процентов;

По данным министерства, в настоящее время в Зангиатинской инфекционной больнице № 1 и № 2 находятся на лечении 333 человека в тяжелом состоянии и 224 человека в крайне тяжелом состоянии.

Из общего числа пациентов в этих учреждениях 172 – дети до 18 лет, а 117 – беременные женщины.