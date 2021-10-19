В Узбекистане состоялась презентация нового телеканала Renessans TV

На общем собрании членов НАЭСМИ единогласно был поддержан план создания единой телесети в сотрудничестве со всеми региональными негосударственными телеканалами, передает УзА.

В международном медиахолле, организованном национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана (НАЭСМИ) в целях широкого освещения важного политического события в истории страны - выборов президента Узбекистана, состоялось обсуждение творческих и организационных направлений Renessans TV.

Renessans TV будет транслировать новости и анализ событий в регионах, разные аналитические материалы. Центральная редакция также может транслировать кинопродукцию, политические и социальные программы, фильмы и передачи на региональных телеканалах.

1 сентября Renessans TV был запущен в тестовом режиме.

«На канале транслируют важные новости, информацию о выборах, фильмы узбекских кинематографистов, концертные программы и социальные ролики. Телеканал скоро будет запущен в полном формате. Он обеспечит оперативное и объективное освещение результатов реформ в нашей стране, образа жизни нашего народа, событий, происходящих в нашей стране и за рубежом», - говорится в сообщении.

Деятельность телеканала будет формироваться с учетом идей и предложений общественности страны.