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  • 19 октябрь 2021 23:53
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Девочка из Узбекистана заняла 1-е место музыкального фестиваля в Сан-Ремо

Девочка из Узбекистана заняла 1-е место музыкального фестиваля в Сан-РемоОдиннадцатилетняя представительница Узбекистана София Сингх Гилл завоевала первое место на детском международном музыкальном фестивале Sanremo Junior, прошедшем 14−16 октября в итальянском Сан-Ремо, сообщает gazeta.uz со ссылкой на ИА «Дунё».

Узбекистан был впервые представлен на музыкальном состязании, где также выступили участники из Германии, Израиля, Болгарии, Чехии, Италии, Ливана, Украины, Словакии, России, США, Казахстана и других стран. Гран-при фестиваля завоевала 14-летняя Ксения Галецкая из Гомеля (Беларусь)

 

Конкурсантка из Узбекистана — ученица 6-го класса Ташкентской международной школы — уже участвовала в международных конкурсах. В финале фестиваля София Сингх Гилл под аккомпанемент итальянского симфонического оркестра исполнила на английском языке песню группы Aerosmith к фильму «Армагедон» под названием «I Don’t Want To Miss A Thing».

 

После выступления с Софией Сингх Гилл, её педагогом — певицей Саидойи и матерью Камилой Абдуллаевой встретился посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров, который поздравил исполнительницу и её наставницу.

 

Sanremo Junior — вокальный конкурс для детей до 15 лет, который проходит под патронажем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и администрации Сан-Ремо при поддержке Международной ассоциации по продвижению деятелей искусства.


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