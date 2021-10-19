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  • 19 октябрь 2021 23:49
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В Узбекистане снизят размер штрафа за просроченный страховой полис

В Узбекистане снизят размер штрафа за просроченный страховой полисВ Узбекистане предлагается снизить размер штрафов за административные правонарушения исходя из степени опасности. Этот вопрос стоял на повестке дня депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса при рассмотрении проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РУз об административной ответственности».

 

В частности, предлагается снизить штраф в 2 раза за управление транспортными средствами с просроченными страховыми полисами или лицом, не предусмотренным в страховом полисе.

 

Также уменьшить штраф за неполучение владельцами транспортных средств страхового полиса: для граждан в 2 раза, а для должностных лиц — на 1/3.

 

Штраф за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей устанавливается в пределах от 10 до 20 БРВ.

 

Этим законопроектом уменьшается штраф за нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности в отношении должностных лиц почти в 2 раза. Кроме того штраф за занятие деятельностью по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без лицензии устанавливается в фиксированном виде с уменьшением более чем в 3 раза.

 

При этом штраф за допущение гражданами проживания в занимаемых ими жилых помещениях лиц без документов, удостоверяющих личность, без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания предлагается установить в размере 735 тыс. сум, за повторное совершение в течение года — 1,225 млн. сум.

 

Депутаты сошлись во мнении, что принятие данного проекта закона позволит привести установленные размеры административных взысканий в соответствие с принципами гуманизма, справедливости.

 

На заседании законопроект принят в третьем чтении.

 

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