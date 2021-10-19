В Узбекистане снизят размер штрафа за просроченный страховой полис

В Узбекистане предлагается снизить размер штрафов за административные правонарушения исходя из степени опасности. Этот вопрос стоял на повестке дня депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса при рассмотрении проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РУз об административной ответственности».

В частности, предлагается снизить штраф в 2 раза за управление транспортными средствами с просроченными страховыми полисами или лицом, не предусмотренным в страховом полисе.

Также уменьшить штраф за неполучение владельцами транспортных средств страхового полиса: для граждан в 2 раза, а для должностных лиц — на 1/3.

Штраф за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей устанавливается в пределах от 10 до 20 БРВ.

Этим законопроектом уменьшается штраф за нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности в отношении должностных лиц почти в 2 раза. Кроме того штраф за занятие деятельностью по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без лицензии устанавливается в фиксированном виде с уменьшением более чем в 3 раза.

При этом штраф за допущение гражданами проживания в занимаемых ими жилых помещениях лиц без документов, удостоверяющих личность, без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания предлагается установить в размере 735 тыс. сум, за повторное совершение в течение года — 1,225 млн. сум.

Депутаты сошлись во мнении, что принятие данного проекта закона позволит привести установленные размеры административных взысканий в соответствие с принципами гуманизма, справедливости.

На заседании законопроект принят в третьем чтении.

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