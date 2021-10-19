Производитель Kinder уличил узбекского предпринимателя в недобросовестной конкуренции

В Антимонопольный комитет обратилась компания Ferrero S.P.A., производителя кондитерских изделий и правообладателя товарных знаков международной регистрации Kinder. Представитель организации уличил в недобросовестной деятельности, узбекское ЧП «SWEET MASTER PRODUCT».

Выяснилось, что организация «SWEET MASTER PRODUCT», производящая аналогичные кондитерские изделия под наименованием «Master Banni/Bonni», использует этикетки, схожие до степени смешения с товарными знаками заявителя.

«Компания "FERRERO S.P.A.” и ЧП "SWEET MASTER PRODUCT”, являясь участниками одного сегмента рынка и имея один круг потребителей, признаны конкурентами», - говорится в сообщении.

Как передает UzReport, по результатам предварительного изучения Специальная комиссия комитета возбудила дело в отношении ЧП «Sweet Master Product» по признакам нарушения статьи 13 закона РУз «О конкуренции» (Запрещение недобросовестной конкуренции).

Действия ЧП «Sweet Master Product» признали актом недобросовестной конкуренции и выдали предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.