Первые электромобили в Фергане будут произведены к концу года

В декабре в Фергане будут произведены первые электромобили. Выпускать их будет предприятие Central Asia Motors, которое намерено реализовать проект по производству легких и грузовых электромобилей, а также их запчастей. Об этом пишет UzNews.

Проект оценивается в 50 млн долларов, из которых $40 млн – прямые иностранные инвестиции, 5 млн долларов – банковский кредит и еще 5 млн долларов – средства предпринимателя. Проект планируют реализовать на территории Ферганского механического завода.

Производство электромобилей и необходимых запчастей будет налажено поэтапно и завершится в 2022 году. После запуска на полную мощность предприятие, на котором будет создано более 350 новых рабочих мест будет выпускать 10 тысяч электромобилей в год.

«В декабре этого года с конвейеров нового предприятия в тестовом режиме выйдут 4 легковых и 8 грузовых электромобиля. Учитывая недостаточную развитость инфраструктуры и малое количество зарядных станций, на начальном этапе будут произведены гибридные электромобили, в которых при снижении электрической мощности на 20 процентов будет запускаться бензиновый двигатель», - говорится в сообщении.