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  • 19 октябрь 2021 23:44
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Первые электромобили в Фергане будут произведены к концу года

Первые электромобили в Фергане будут произведены к концу годаВ декабре в Фергане будут произведены первые электромобили. Выпускать их будет предприятие Central Asia Motors, которое намерено реализовать проект по производству легких и грузовых электромобилей, а также их запчастей. Об этом пишет UzNews.

 

Проект оценивается в 50 млн долларов, из которых $40 млн – прямые иностранные инвестиции, 5 млн долларов – банковский кредит и еще 5 млн долларов – средства предпринимателя. Проект планируют реализовать на территории Ферганского механического завода.

 

Производство электромобилей и необходимых запчастей будет налажено поэтапно и завершится в 2022 году. После запуска на полную мощность предприятие, на котором будет создано более 350 новых рабочих мест будет выпускать 10 тысяч электромобилей в год.

 

«В декабре этого года с конвейеров нового предприятия в тестовом режиме выйдут 4 легковых и 8 грузовых электромобиля. Учитывая недостаточную развитость инфраструктуры и малое количество зарядных станций, на начальном этапе будут произведены гибридные электромобили, в которых при снижении электрической мощности на 20 процентов будет запускаться бензиновый двигатель», - говорится в сообщении.


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