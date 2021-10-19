Мужчина, избивший врача в Андижане, заключён под стражу

В Пахтаабадском районе Андижанской области сын пациентки напал на врачей отделения экстренной медицинской помощи и избил одного из них. Министерство здравоохранения изучило данный инцидент.

По данным Минздрава, 17 октября примерно в 00:30 в отделение экстренной медицинской помощи районной больницы поступил вызов из махалли «Маърифат», куда выехала медицинская бригада во главе с врачом Нодирбеком Ахмедовым.

Владелец дома Б. Т. (1991 года рождения), не дождавшись прибытия врачей, на собственном автомобиле отвёз мать Г. У. на станцию скорой помощи. Дежуривший в отделении врач Шохрух Зокиров замерил пациентке артериальное давление, проверил пульс, оказал необходимую помощь, говорится в сообщении.

В результате своевременных процедур артериальное давление пациентки Г. У. стабилизировалось, её общее состояние улучшилось. Но гражданин Б. Т. не удовлетворился оказанной его матери помощью, начал оскорблять врачей непристойными словами, набросился на врача М. Дехконова и стал душить его, заявили в Минздраве.

Затем он напал на Шохрухбека Зокирова, пытавшегося разнять их, ударил по лицу, продолжил избивать упавшего сотрудника в области лица и тела. Врач с различными травмами был доставлен в клинику Андижанского государственного медицинского института, отмечается в сообщении.

Судебно-медицинская экспертиза выявила у пострадавшего сотрясение мозга, перелом носа, гематому в области щёк и носа.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 277 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение) Уголовного кодекса. Нападавший заключён под стражу.

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