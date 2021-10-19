В Узбекистане учреждаются символы президента — знак и штандарт

Выступая с речью Давлетов отметил, что в зарубежных странах существует практика вручения новоизбранному президенту нагрудного знака и штандарта, которые вручаются ему после принесения присяги.
В законодательстве Узбекистана до настоящего времени эта норма отсутствовала.
Было отмечено, что данная процедура станет знаком уверенности народа и общества в эффективном выполнении сложных задач, поставленных перед лицом, избранным на пост президента.
Дополнение об этом вносится в закон об основных гарантиях деятельности президента.