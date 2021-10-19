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  • 19 октябрь 2021 8:09
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В Узбекистане учреждаются символы президента — знак и штандарт

В Узбекистане учреждаются символы президента — знак и штандарт

На состоявшемся 18 октября пленарном заседании Законодательная палата Олий Мажлиса приняла закон, которым учреждаются отличительные знаки президента — знак и штандарт (флаг). С законопроектом депутатов ознакомил министр юстиции Русланбек Давлетов.

 

Выступая с речью Давлетов отметил, что в зарубежных странах существует практика вручения новоизбранному президенту нагрудного знака и штандарта, которые вручаются ему после принесения присяги.

 

В законодательстве Узбекистана до настоящего времени эта норма отсутствовала.

 

Было отмечено, что данная процедура станет знаком уверенности народа и общества в эффективном выполнении сложных задач, поставленных перед лицом, избранным на пост президента.

 

Дополнение об этом вносится в закон об основных гарантиях деятельности президента.


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