В Узбекистане учреждаются символы президента — знак и штандарт

На состоявшемся 18 октября пленарном заседании Законодательная палата Олий Мажлиса приняла закон, которым учреждаются отличительные знаки президента — знак и штандарт (флаг). С законопроектом депутатов ознакомил министр юстиции Русланбек Давлетов.

Выступая с речью Давлетов отметил, что в зарубежных странах существует практика вручения новоизбранному президенту нагрудного знака и штандарта, которые вручаются ему после принесения присяги.

В законодательстве Узбекистана до настоящего времени эта норма отсутствовала.

Было отмечено, что данная процедура станет знаком уверенности народа и общества в эффективном выполнении сложных задач, поставленных перед лицом, избранным на пост президента.

Дополнение об этом вносится в закон об основных гарантиях деятельности президента.